Scontro sulla statale Trani-Barletta, auto finisce fuori strada

Sono ancora da chiarire le cause dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 ottobre, poco prima delle 18, sulla strada statale 16 Trani-Barletta. Lo scontro ha visto coinvolti due mezzi, un'auto e un furgone, con il primo che a seguito dell'impatto è finito fuori strada, terminando la sua corsa in un terreno adiacente. Sul posto è intervenuto un mezzo dell'Oer 118; al momento non è ancora chiaro il numero e le condizioni dei feriti. Seguono aggiornamenti.