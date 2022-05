Tamponamento sulla 16 bis tra un'auto e un bus: una persona incastrata nell'abitacolo

Un'auto è rimasta schiacciata nella parte anteriore tra il guard rail e un autobus intorno alle ore 15 in direzione Bisceglie tra le uscite di Trani centro e Trani sud.È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, accorsi insieme a Polizia Locale e Polizia di Stato, per liberare la persona alla guida dell'auto, rimasta incastrata nell'abitacolo.Giunta sul posto anche un'ambulanza. Il tratto interessato risulta bloccato per permettere le operazioni di soccorso.