Teppismo e atti vandalici: i condomìni di via Benedetto Croce sporgeranno denuncia

Sono esasperati gli abitanti delle palazzine dell'area ex Lapietra, e presto alcuni condomìni provvederanno a sporgere denuncia contro ignoti: pare che praticamente ogni sera ci siano gruppi di ragazzi che bivaccano sotto i porticati di quelle palazzine e nell'area dell'ex villa Bini, in particolare in via Benedetto Croce, "bevendo e fumando di tutto – come raccontano alcuni dei residenti della zona – lasciando rifiuti e bottiglie rotte e compiendo poi atti vandalici", come mostrato per esempio nella foto.L'area in questione, come detto, è l'area ex Lapietra, a due passi da quella Villa Bini spesso zona di bivacco per senzatetto e tossici: ora e a questo si aggiungono anche gruppi di ragazzi che in quei pressi, sotto i porticati delle nuove palazzine trascorrono serate lasciando evidenti segni del loro passaggio. Gli esercizi commerciali però sono dotati di telecamere di video sorveglianza, e alcuni condomìni provvederanno a sporgere denuncia contro ignoti al fine di tutelare il proprio bene deturpato ed a risalire ai responsabili.