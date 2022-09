Tragedia nella notte, perde la vita un 36enne tranese in un incidente con la moto

L'impatto, violentissimo pare a causa dell'alta velocità, è avvenuto sulla 16 bis a Giovinazzo, all'altezza di Cola Olidda. Il motociclista, morto sul corpo, si sarebbe schiantato contro un'utilitaria mentre sfrecciava sulla 16 bis in direzione nord.I soccorritori del 118 hanno trasportato in ospedale in codice rosso il conducente dell' autovettura, un giovane di 22 anni:ma quest'ultimo non sarebbe in pericolo di vita.Sul posto i Carabinieri per ricostruire la dinamica del tragico incidente.