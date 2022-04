Un mezzo Flixbus in fiamme tra Andria e Canosa: illesi i passeggeri

Un autobus della linea Flixbus ha preso fuoco poco dopo le 13.30 sull'autostrada A14 nel tratto compreso tra Andria e Canosa verso Bologna. Il bus è andato in fiamme al km 610,5, sul luogo sono giunti i soccorsi con i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia. I passeggeri sono tutti salvi.All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda.Gli utenti in viaggio verso Bologna devono uscire ad Andria e rientrare a Canosa dopo aver percorso la strada statale 16 Adriatica. Oppure dopo l'uscita obbligatoria ad Andria, seguire le indicazioni per la Statale 170 in direzione di Barletta, successivamente percorrere la Statale 16 Adriatica, in direzione di San Ferdinando di Puglia e a seguire la Statale 93 verso Canosa, dove si può rientrare in autostrada.