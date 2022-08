Una manovra errata: abbattuto il piccolo pilone in cemento in piazza Plebiscito

Una manovra errata e un'automobile è finita questa mattina contro uno dei piccoli piloni in cemento facente parte della segnaletica che delimita l'area pedonale di piazza Plebiscito: lo stesso automobilista protagonista dell'incidente non ha esitato ad avvertire prontamente il Comando della Polizia Locale, intervenuta sul luogo con una pattuglia per i rilievi del caso e l'acquisizione dei dati utili. Momentaneamente l'area è stata messa in sicurezza, e al più presto verrà ripristinato il pilone esistente sull'asfalto della carreggiata che delimita l'asse centrale della piazza.