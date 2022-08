Violento incidente all'incrocio tra viale Spagna e Viale Europa, un ferito

Aggiornamenti in

È di un ferito il bilancio del violento incidente avvenuto questa sera, intorno alle 21.30, all'incrocio tra viale Spagna e viale Europa. Presumibilmente per una mancata precedenza, un'Audi e una Citroen si sono scontrate tra di loro: è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre uno dei due conducenti dall'abitacolo della sua auto. L'uomo è stato primo soccorso sul posto e poi trasportato all'ospedale di Barletta. L'impatto è stato talmente forte tanto da attirare sul posto residenti e curiosi. Entrambi i mezzi incidentati hanno riportato ingenti danni. Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale coadiuvati dalla Polizia di Stato.