Abbandonano muletto ed un gruppo elettrogeno alla vista delle guardie giurate della Vegapol

Un furto di costoso materiale è stato sventato dalle guardie giurate della Vegapol. Poco dopo le ore 23 della scorsa notte, giovedì 14 luglio, una pattuglia dell'istituto di vigilanza, impegnata in un servizio presso campi fotovoltaici siti in contrada Muridano, nel territorio di Trani, ai confini dell'agro di Andria, scorgeva il transito di un grande muletto che trasportava un ingombrante gruppo elettrogeno, lungo una strada vicinale.Alla vista della pattuglia della Vegapol, l'autista del muletto abbandonava il mezzo lasciandolo in moto e si dava a precipitosa fuga nella campagna circostante, unitamente ad altre persone presenti nelle vicinanze, non senza imprecare e lanciando minacce all'indirizzo delle guardie giurate particolari.Immediatamente sul posto venivano fatte convergere delle pattuglie in servizio nella città di Andria e di Trani, mentre veniva diramato la richiesta di intervento al numero di emergenza "113" della Questura di Andria, che faceva giungere delle volanti della Polizia di Stato.Malgrado venissero effettuate delle verifiche e controlli nelle vicinanze, non si trovava traccia dei fuggitivi o la presenza di autoveicoli sospetti. Rilievi ed indagini sono in corso da parte della Polizia di Stato.