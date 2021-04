Aggressione in via Baldassarre, s’indaga su precedenti episodi di contrasto tra le parti coinvolte

Proseguono le indagini del Commissariato di pubblica sicurezza di Trani dopo l'aggressione avvenuta lunedì sera in via Ettore Baldassarre all'incrocio con corso Vittorio Emanuele e che ha visto il ferimento di un venditore ambulante.Quest'ultimo, attualmente ricoverato all'ospedale Bonomo di Andria a seguito dei traumi subiti, ha sporto formale denuncia contro i suoi aggressori, suoi connazionali. In particolare le indagini del Commissariato si stanno concentrando su altri precedenti episodi di contrasto tra le parti coinvolte. Fondamentali ai fini delle indagini saranno le testimonianze dei presenti e le immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza della zona.Vanno, invece, migliorando le condizioni di salute della vittima, dopo un quadro clinico iniziale compromesso: l'uomo già nei prossimi potrà lasciare il nosocomio andriese.