Alcol test e controlli sui luoghi della movida, impegnata anche la Polizia di Stato di Trani

La guida in stato di alterazione psico-fisica rappresenta una delle principali cause di sinistri, talvolta tragici; per tale motivo, per prevenire questi eventi sono sempre più frequenti i controlli effettuati soprattutto nei week end nei pressi delle discoteche da parte della Polizia di Stato.La sinergia operativa tra gli uffici della Questura e la Sezione della polizia Stradale della Bat ha visto impegnate durante lo scorso week end, tre pattuglie della Polstrada e una pattuglia del Commissariato di Trani. Numerosi soprattutto a Bisceglie i posti di controllo nei pressi di luoghi interessati dalla movida giovanile, al fine di scoraggiare comportamenti di guida scorretti.All'esito del servizio specifico sono state controllate 27 autovetture, identificate 55 persone; 4 sono state le infrazioni al Codice della Strada accertate, per un totale di 19 punti decurtati e una patente ritirata. I servizi effettuati s'inseriscono all'interno di una più ampia strategia mirata alla promozione di condotte di guida virtuose, soprattutto tra i giovani