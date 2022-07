Carambola tra vetture sulla 16bis, un ferito lieve

Un incidente incredibile quella avvenuto sulla strada statale 16 nella serata di sabato 9 luglio, intorno alle 22.30, poco prima dello svincolo Trani Nord. Un auto, per cause ancora tutte da chiarire, si è scontrata improvvisamente con altri mezzi, una sorta di carambola che avrebbe potuto avere effetti ben peggiori.Nell'impatto è rimasto ferito solamente il conducente che ha causato il sinistro. Sul posto, oltre i sanitari del 118 sono giunti i Carabinieri coadiuvati dalla Polizia di Stato. Ad avere ripercussioni maggiori è stato il traffico: il tratto coinvolto dal sinistro è stato completamente chiuso alla circolazione per motivi di sicurezza e le auto sono state fatte uscire allo svincolo Trani Nord.