Dai social alla Gazzetta dello Sport, il quotidiano sportivo celebra i tranesi Leo Ragno e Leonardo Di Terlizzi

Sono di Trani e il loro successo ora viene celebrato anche dalla Gazzetto dello Sport: si tratta di Leo Ragno, meglio conosciuto come Leo Boombet (sui social è seguito da 170mila persone) e Leonardo Di Terlizzi, creatori della pagina "Fanta_Boom", che vanta quasi 70mila followers su Instagram.Il primo, ex calciatore di Eccellenza - come si legge testualmente sulla Gazzetta - oggi fornisce analisi tattiche sui match di Serie A e Champions League con interventi da opinionista su Sportitalia. Il secondo, appassionato di fanta, ha letteralmente vinto decine di titoli in carriera. Insieme, offrono consigli ai fantallenatori, basandosi su uno studio approfondito di numeri, dati e statistiche: "Prevedere il rendimento dei calciatori non è impossibile. La fortuna può incidere in una singola occasione, ma le probabilità di successo dipendono per lo più dalla competenza del fantallenatore".