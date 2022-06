Drammatico incidente sulla Bisceglie-Andria, ferito un 65enne

Drammatico incidente questo pomeriggio, sabato 4 giugno poco dopo le ore 15,30, sulla strada provinciale 13 Bisceglie-Andria, all'altezza dell'intersezione di collegamento verso Trani.Un 65enne biscegliese è rimasto ferito al volto, con alcune fratture a seguito dell'impatto. L'uomo era l'unico occupante della Ford Fusion su cui viaggiava.Per cause ancora da accertare, è uscito dalla carreggiata. Il conducente è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e condotto in codice rosso al Policlinico di Bari. Sul posto per i rilievi i Carabinieri del nucleo radiomobile del Comando provinciale. Le operazioni di rimozione del veicolo incidentato e della pulizia dell'arteria stradale sono state effettuate dal soccorso stradale Scaringella