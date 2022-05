Furgone si ribalta sull'autostrada in territorio di Trani, illesi i due occupanti

Sono miracolosamente illesi gli occupanti di un furgone che per cause ancora tutte da chiarire si è ribaltato nel pomeriggio di lunedì 23, intorno alle ore 14.30, sull'autostrada A14 nel tratto compreso fra Trani e Andria, direzione sud.Sul posto è giunto un mezzo del 118 per prestare soccorso ai due uomini, un barese e barlettano, ma non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sul posto è intervenuta anche la Polstrada per i rilievi del caso.