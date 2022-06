Incidente all'alba tra due auto all'incrocio fra via Malcangi e corso Imbriani

Un incidente avvenuto alle prime luci dell'alba di sabato 25 giugno e che ha visto protagonisti due auto, una Fiat 500 e una Matiz. L'episodio si è verificato intorno alle ore 4.30 all'incrocio tra via Malcangi e corso Imbriani: forse una mancata precedenza, complice una disattenzione da parte dei due conducenti, le due auto sono finite per scontrarsi violentemente tra loro. Ad avere la peggio la Matitz che ha riportato ingenti danni sulla fiancata anteriore mentre la 500 principalmente su quella laterale. I due conducenti, due giovani, sono stati trasportati in ospedale ma sono stata dimessi già questa mattina. Sul posto, oltre i sanitari del 118, è intervenuta la Polizia di Stato per i rilievi del caso.