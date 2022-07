Incidente fra via delle Forze Armate e via Istria, traffico rallentato

Incidente fra due auto in via delle Forze Armate nei pressi dell'interserzione con via Istria: sul luogo è intervenuta una pattuglia della polizia Locale per i rilievi del caso. Intanto la carreggiata interessata dallo scontro è stata chiusa alla circolazione in direzione Corato, mentre il traffico è scorrevole nella direzione opposta. Non si registrano feriti.