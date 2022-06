Incidente mortale in Strada Vicinale San Luca, perde la vita un uomo

Sembrerebbe un incidente in moto la causa del decesso di un uomo di Trani: il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 19 giugno, sulla Strada Vicinale San Luca. Dalle prime e frammentarie informazioni che giungono in redazione, sembrerebbe si sia trattato di un incidente in moto ma non è ancora dato sapere l'eventuale coinvolgimento di altri mezzi né tantomeno la dinamica del sinistro.Sono in corso le operazioni di soccorso.Seguono aggiornamenti.