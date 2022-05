Incidente mortale sulla Sp155, perde la vita un uomo di Trani

Un uomo di Trani di 72 anni è deceduto a seguito di in un incidente stradale verificatosi nella tarda mattinata di oggi, lunedì maggio, intorno alle ore 12, sulla Sp155, in contrada Lama di Corvo, in direzione Minervino Murge. Il violento sinistro, da una prima ricostruzione, sembrerebbe sia stato causato da una mancata precedenza e che l'auto guidata dal tranese abbia terminato la sua corsa in una scarpata.L'uomo le cui condizioni sono apparse da subito molto gravi è stato prima soccorso dal 118 e poi trasportato in codice rosso all'ospedale Bonomo dove si è spento intorno alle ore 15. Sul posto oltre i sanitari sono intervenuti anche la Polizia locale di Andria per i rilievi del caso e il soccorso stradale Scaringella per la rimozione dell'auto andata quasi completamente distrutta sulla parte anteriore.