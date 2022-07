Incidente su via Barletta: camion blocca completamente la circolazione

Polizia e Carabinieri stanno deviando il traffico completamente bloccato in entrambi i sensi su via Barletta, circa 200 metri prima di Boccadoro mentre cercano di accertare le cause dell'incidente avvenuto intorno alle 23,00 , all'altezza del semaforo di via Curatoio.Uno dei mezzi coinvolti infatti, un grosso camion con rimorchio, è bloccato in posizione tale da impedire il passaggio di qualunque veicolo.