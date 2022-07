Incidente sulla Trani - Bisceglie, dinamica simile a quella che è costata la vita a Elisa

Per i ragazzi coinvolti non ci sarebbero ferite gravi

Stesso tratto di strada, e, pare, stessa dinamica: per tanti aspetti l'incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi ricorda quello tragico nel quale una settimana fa ha perso la vita Elisa ,la quattordicenne della quale sono state celebrate le esequie sabato scorso.In questa situazione però l'impatto - avvenuto dunque all'altezza del Lido Matinelle -è stato meno violento e per i ragazzi coinvolti, per i quali è stato comunque necessario l'intervento del 118, non ci sarebbero gravi conseguenze.Il traffico ha inevitabilmente subito dei rallentamenti. Sul posto per i necessari rilievi accertamenti della dinamica, Polizia locale e Polizia di Stato.