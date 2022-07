Oggi i funerali di Elisa Caressa, tre indagati per omicidio stradale

Si tratta dei due conducenti delle auto e del minore in sella con la vittima sulla moto

Sono tre le persone iscritte nel registro degli indagati per la morte di Elisa Caressa, la quattordicenne scomparsa domenica sera a seguito di un incidente stradale sulla Trani-Bisceglie: si tratta dei conducenti delle due auto coinvolte nel sinistro ed il minorenne che guidava la moto con il sella anche Elisa. Il ragazzo è tuttora minorenne e pertanto la sua posizione è stata presa in carico dalla Procura dei minori di Bari. L'ipotesi di reato è di omicidio stradale.La moto sulla quale viaggiava Elisa avrebbe tamponato la prima vettura determinando la caduta dei due giovani. Elisa è sbalzata sull'altra corsia proprio mentre mentre sopraggiungeva la seconda auto, venendo travolta.Oggi però è la giornata di silenzio e preghiera: alle 16 infatti si svolgeranno i funerali di Elisa nella parrocchia Santi Angeli Custodi. Ieri infatti è stata restituita la salma ai familiari dopo l'autopsia richiesta dai legali della vittima ed eseguita all'Istituto di Medicina Legale di Bari, i cui risultati si conosceranno non prima dei trenta giorni.