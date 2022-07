Pioggia, temporali e forti raffiche di vento, ma sabato e domenica torna il bel tempo

Annuvolamenti, temporali, temperature in forte calo rispetto ai giorni precedenti e poi schiarite: è tornata la pioggia nelle scorse ore ma è stato il vento a farla da protagonista, con forti raffiche da Nord che hanno fatto chiudere gli ombrelloni non solo sulle spiagge ma anche all'esterno degli esercizi commerciali e "volare" foglie e cartacce, e anche qualche bidone di immondizia si è rovesciato a causa delle raffiche, più consistenti soprattutto in serata.Per il fine settimana le temperature tornano a salire, senza raggiungere i picchi delle scorse giornate: durante la giornata di sabato sono previste massime di 28 gradi e i venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati. Domenica 10 Luglio cielo poco nuvoloso o velato al mattino e al pomeriggio, bel tempo alla sera, con temperature massime di 28 gradi e venti moderati provenienti da Nord.