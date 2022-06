Scontro tra auto e furgone sulla Trani-Andria, entrambe si ribaltano e finiscono oltre il guard rail

Poteva avere conseguenze ben peggiori l'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 giugno, poco prima delle 14, sulla strada provinciale Trani-Andria. Per cause ancora tutte da chiarire un furgone e una Lancia si sono scontrate tra loro: l'impatto è stato tremendo tanto che entrambe si sono ribaltate finendo in un terreno oltre il guard rail. Miracolati entrambi i conducenti che sono rimasti feriti ma non in pericolo di vita. A prestare soccorso i sanitari del 118 e la Polizia di Stato.