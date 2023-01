Sventato furto in appartamento a Trani dalla Polizia di Stato

Nei giorni scorsi, in concomitanza con le festività natalizie, gli agenti del Commissariato di Trani, su disposizione del Questore di Barletta Andria Trani, Roberto Pellicone, hanno intensificato i servizi di controllo del territorio allo scopo di prevenire e reprimere reati di natura predatoria e in particolare i furti in appartamento.I controlli hanno visto l'impiego, oltre che degli agenti del commissariato anche di quelli del Reparto Prevenzione Crimine. In particolare, in località Capirro, i poliziotti della volante, dopo aver accertato la presenza di un'auto sospetta parcheggiata, poi risultata rubata, hanno sorpreso alcune persone appiedate che stavano armeggiando nei pressi di una abitazione. Alla vista della polizia, al fine di eludere il controllo, si sono allontanate velocemente e, nonostante l'inseguimento da parte dei poliziotti, approfittando del buio, sono riuscite a scappare nelle campagne circostanti. Le ricerche si sono protratte per diverse ore, purtroppo senza esito. Sono in corso indagini allo scopo di identificare i soggetti in questione.L'auto è stata recuperata e posta sotto sequestro in attesa di essere consegnata al legittimo proprietario.