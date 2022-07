Tamponamento in Piazza Martiri di via Fani, traffico congestionato

Traffico completamente bloccato in Piazza Martiri di via Fani per un tamponamento avvenuto intorno alle 19:00.Pare nessuna conseguenza grave a seguito del sinistro, ma è stato necessario l'intervento di un mezzo del 118 a causa del sopraggiungere di un malore al conducente di una delle due automobili.Il tamponamento è avvenuto indicativamente all'altezza dell'ufficio postale ma tutta l'area è coinvolta dalla congestione del traffico: consigliabile per il momento dunque usare percorsi alternativi.