Tentativo di furto sventato in un deposito di mezzi agricoli sulla strada Trani-Andria

Furto sventato in un deposito di attrezzi agricoli sulla strada Trani-Andria grazie al tempestivo intervento delle guardie giurate: è accaduto intorno alle ore 23 di lunedì 4 aprile, quando alla centrale operativa della Metronotte Bisceglie un allarme ha fatto scattare immediatamente l'intervento delle pattuglie in servizio permanente sul territorio tranese. Gli agenti sono giunti subito in un deposito di mezzi agricoli situato sulla strada provinciale Trani-Andria e hanno notato segni di effrazione ad un infisso posteriore oltre manomissioni varie.Grazie al sistema di videosorveglianza erano stati infatti notati individui col volto travisato e intenzionati a mettere a segno un furto ma l'intervento degli operatori della Metronotte ha costretto i ladri a darsi alla fuga senza riuscire a portar via nulla. In seguito sono intervenute le Forze dell'ordine, immediatamente allertate, per fornire ulteriore ausilio. La tempestività dell'intervento della Metronotte Città di Bisceglie ha ancora scongiurato per l'ennesima volta un tentativo di furto.