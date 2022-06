Violento incidente nella notte in via Barletta, un'auto si ribalta

E' ancora tutta da ricostruire la dinamica del violento incidente avvenuto questa notte, dopo la mezzanotte a Trani, in via Barletta. Due auto, per cause da chiarire, si sono scontrate tra di loro: a seguito del violento impatto una si è persino ribaltata su se stessa finendo fuoristrada. L'altra ha riportato danni sulla parte anteriore.I conducenti sono rimasti entrambi feriti e sono stati trasportati all'ospedale Bonomo di Andria dal personale del 118. Sul posto è stato necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i due dai rispettivi mezzi.Poco dopo è sopraggiunta una volante dei Carabinieri per i rilievi del caso.