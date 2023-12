Alimenti ultra processati e tumore: lo studio Epic ne sottolinea l'associazione

alimenti non trasformati o minimamente trasformati ingredienti culinari trasformati alimenti trasformati alimenti ultra trasformati.

L'innovazione industriale e la trasformazione alimentare, soprattutto negli ultimi anni, risultano al centro di numerosi studi per il loro potenziale ruolo nell'eziologia delle malattie. Gli alimenti vengono classificati in quattro gruppi in base al loro grado e scopo di lavorazione:In quest'ultima categoria rientrano le formulazioni industriali prodotte in modo complesso utilizzando ingredienti solitamente non presenti in cucina (maltodestrina, oli idrogenati, amidi modificati) e additivi cosmetici (emulsionanti, aromi, coloranti, dolcificanti artificiali). Si tratta in genere di prodotti pronti economici, altamente appetibili ed ampiamente disponibili che vengono spesso consumati in grandi quantità (bevande analcoliche, snack confezionati dolci o salati, dolciumi, pane e focacce confezionati, prodotti a base di carne ricostituiti e piatti pre-preparati), sostituendo nella dieta gli alimenti più nutrienti.Diversi studi hanno dimostrato che il consumo di alimenti ultra trasformati può essere associato ad un aumento dell'adiposità viscerale e del rischio di cancro, soprattutto tumori del tratto aerodigestivo superiore.Questa ricerca dell'Università di Bristol e dell'Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), pubblicata dall'European Journal of Nutrition, ha analizzato i dati sulla dieta e sullo stile di vita relativi a 450.111 adulti, seguiti per circa 14 anni, partecipanti allo studio prospettico di coorte EPIC, uno dei più grandi studi prospettici di coorte in Europa. Un consumo superiore del 10% in più di cibi ultra processati è risultato associato a un rischio maggiore del 23% di tumori a carico della testa e del collo e a un rischio maggiore del 24% di adenocarcinoma esofageo. L'aumento del grasso corporeo provocato dai cibi ultraprocessati, inoltre, spiegherebbe solo in parte l'associazione osservata dei ricercatori, secondo i quali a giocare un ruolo importante sarebbero gli additivi presenti in queste pietanze, come emulsionanti e dolcificanti artificiali, o ai contaminanti derivanti dagli imballaggi e dal processo di produzione.I dati mettono chiaramente in evidenza i rischi che si corrono nell'avere uno stile di vita poco sano, suggerendoci come le scelte alimentari siano una prevenzione importante nei confronti delle malattie