Dieta detox, facciamo chiarezza

Prediligere alimenti Biologici e/o a km zero

Includere nella dieta molte verdure a foglia verde, frutti di bosco ed agrumi

Assicurarsi proteine ad alto valore biologico (carne e pesci magri, uova, legumi)

Inserire nella dieta alimenti fermentati (crauti, kefir, yogurt)

Assumere una quantità di fibre solubili

Utilizzare fonti di grassi mono e polinsaturi (pesce grasso, semi oleosi, avocado, frutta secca, olio extravergine di oliva)

Idratarsi utilizzando oltre all'acqua anche centrifugati, tisane ed estratti

Includere nella dieta cibi e bevande ricchi di antiossidanti, come ad esempio il tè verde

Eliminare il consumo di cibo spazzatura e ridurre il carboidrato raffinato

Eliminare bevande alcoliche e zuccherate, compresi succhi di frutta industriali

Fare attività fisica

Sempre più spesso siamo esposti a tossine, siano esse esogene, che prodotte dal nostro organismo, ed è a carico del corpo il processo di detossificazione, ovvero rendere eliminabili queste sostanze. Le tossine possono raggiungere l'organismo attraverso varie vie, la più comune è la via digerente, mentre le vie di eliminazione sono quella urinaria, fecale, respiratoria e cutanea. Il protagonista del processo di detossificazione è il fegato, per questo motivo questo organo deve essere preservato e supportato dieteticamente.COSA È BENE FARE PER MIGLIORARE LA FUNZIONALITA' EPATICALe crucifere, quali broccoli, cavolfiori, cime di rapa, etc. sono ricche di potenti composti epatoprotettori ed anti-invecchiamento, come ad esempio il sulforafano ed il selenio.La dicitura detox è molto famosa, ma in realtà sotto questo appellativo rientrano tutte quelle tipologie dietetiche atte alla depurazione dell'organismo, al miglioramento dell'infiammazione sistemica ed alla riduzione dello stato di acidosi. La dieta detossificante per eccellenza è la dieta mediterranea. C'è molta discussione sulla dieta detox nella comunità scientifica, poiché molto spesso vengono somministrate diete estremamente restrittive, in cui vengono eliminati senza alcun motivo anche glutine ed altri nutrienti. È sempre utile avere un bilancio equilibrato dell'introito alimentare, ad esempio un buon modo per disintossicarsi da un regime altamente infiammatorio è quello di utilizzare un regime mediterraneo, senza eccessive privazioni. Inoltre l'utilizzo di detossificanti epatici potrebbe comportare rischi, quindi è bene iniziare con il migliorare la qualità e regolarità alimentare e poi affidarsi ad un professionista, soprattutto in caso di patologie.