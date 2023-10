Disfagia a tavola

FRUTTA E VERDURA

Verdure morbide e di piccole dimensioni, schiacciate, al vapore o bollite (come zucca, carota, broccoli o cavolfiore)

• Verdure in scatola morbide e di piccole dimensioni, scolate (come pomodori, spinaci o fagiolini)

• Frutta in scatola morbida e di piccole dimensioni, sciacquata e scolata (come pesche o ciliegie)

• Frutta fresca morbida e di piccole dimensioni (come banana, melone, mango o avocado)

• Patate bollite, tagliate a pezzi

pezzi di piccole dimensioni

• Purè di patate

• Composta di mele o altre salse di frutta

• Succo di frutta o verdura

Verdure crude (come carote, cetrioli, sedano)

• Frutti duri, fibrosi o polposi (come ananas o arancia)

• Frutti succosi con molto liquido (come anguria o uva)

• Frutta dura (come mele

o pera)

• Noce di cocco

• Frutta secca

• Verdure flosce (come lattuga, cetrioli, foglie di spinaci crude)

• Frutti con strati esterni

(come l'uva)