Esami del sangue nel diabete

L'alterata glicemia a digiuno è una condizione associata ad Insulino-Reisitenza, ovvero una condizione patologica in cui le cellule che utilizzano insulina (Insulino-dipendenti), come le cellule muscolari e le cellule adipose, non riescono a rispondere adeguatamente ai normali livelli circolanti di insulina. Poiché l'insulina gioca un ruolo chiave nell'ingresso del glucosio all'interno delle cellule questa condizione è associata ad iperglicemia.

In questo articolo vedremo alcuni esami utili per l'indagine laboratoristica.

La Glicemia misura i livelli di glucosio nel sangue; i livelli normali sono compresi tra 70-99 mg/dL di sangue.

L'emoglobina glicata rappresenta la concentrazione di glucosio (zucchero) a cui i globuli rossi sono esposti. Questo rappresenta un indice molto affidabile di valutazione per la glicemia media di circa 4 mesi; il valore normale è inferiore al 6%.

L'Insulina è l'ormone deputato al metabolismo degli zuccheri; si considerano normali i valori di insulina compresi tra le 4 e le 24 micro-unità ogni millilitro di sangue.

L'indice Homa è un calcolo matematico che permette di descrivere uno stato di insulino-resistenza. In genere si considerano normali valori di Homa-IR compresi tra 0,23 – 2.5 (unità di misura del glucosio in mmol/L e insulina in mIU/L).

Il test di tolleranza al carico orale di glucosio viene utilizzato ampiamente nella pratica clinica. Dopo una notte di digiuno, per determinare le concentrazioni di glucosio ed insulina vengono rpelevati campioni di sangue a 0, 30, 60, 120 minuti dopo un carico orale standard di glucosio (75g). Questo test permette di valutare l'efficienza dell'organismo nello smaltimento del glucosio dopo un carico orale di glucosio.

Uno screening preventivo è utile al monitoraggio dello stato di salute, il diabete di tipo 2 è una malattia che può essere prevenuta attraverso una cambio dello stile di vita.

Gli esami del sangue ci permettono di avere una prima idea del nostro stato di salute. Attraverso la valutazione diagnostica possiamo ricercare una condizione di alterata glicemia a digiuno, una insulino-resistenza, uno stato di prediabete o diabete.