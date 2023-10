Fragilità, come valutare il rischio di malnutrizione e sarcopenia

valutazione antropometrica (peso, altezza, misurazioni e perdita di peso) valutazione generale (stile di vita, terapia e mobilità)

valutazione dietetica (numero di pasti, assunzione di cibo e liquidi)

autonomia dell'autovalutazione alimentare (auto percezione della salute e della nutrizione).

Questione rischio malnutrizione Documento PDF

Il processo di invecchiamento comporta una fisiologica perdita della massa muscolare, oltre che può essere accompagnato da sindromi o malattie concomitanti che vanno a peggiorare la salute muscolare, sfociando in un quadro definito sarcopenia. La sarcopenia è una condizione degenerativa, tipicamente geriatrica e potenzialmente reversibile, in cui si ha un calo della forza, della performance fisica e del profilo muscolare.Recentemente si è parlato di inflammaging, ovvero una condizione infiammatoria generalizzata di basso grado, che non offre una sintomatologia specifica, ma contribuisce al peggioramento dello stato di salute complessivo e, chiaramente, della sarcopenia.Tutto ciò è inevitabilmente associato ad uno stato di malnutrizione, infatti il Mini Nutritional Assessment è uno strumento di monitoraggio e valutazione ideato allo scopo di individuare i pazienti a rischio di malnutrizione. È composto da una serie di domande alle quali il paziente fornisce una risposta, identificata dall'operatore con una cifra, che servirà per la valutazione del rischio di malnutrizione del soggetto.Il questionario comprende:Oltre a questo è stato ideato il SARC-F, uno screening che permette di valutare la sarcopenia, attraverso 5 elementi: forza muscolare (Strength), cammino (Assistance with walking), alzarsi dalla sedia (Rise from chair), salire le scale (Climb stairs) e numero di cadute nell'ultimo anno (Falls). Ogni aspetto viene valutato chiedendo al paziente di eseguire l'attività richiesta e valutando il livello di difficoltà percepito nel suo svolgimento, con eventuale necessità di aiuto o di ausili per poterla portare a termine. Il risultato viene infine calcolato attribuendo un punteggio di 0 (nessuna difficoltà), 1 (poca difficoltà) o 2 (molta difficoltà o impossibilità) per ciascuna voce.Questi test permettono di avere una prima valutazione sul rischio di malnutrizione e sarcopenia soprattutto negli anziani