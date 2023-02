Gli integratori bruciagrassi

Questo complesso meccanismo, in parte influenzato anche dalla dieta è regolato da una stretta connessione tra tessuto muscolare, fegato e tessuto adiposo bruno, sotto uno stretto controllo nervoso ed ormonale, in particolare ormoni tiroidei e molecole in grado di stimolare l'attività del sistema nervoso simpatico, in grado di influenzare a valle il metabolismo degli organi termogenici. Quest'ultimo punto rappresenta il razionale dell'integrazione con termogenici, in grado di facilitare il dimagrimento, aumentando la quota di energia spesa per produrre calore.Queste molecole sono utilizzate sia nella pratica sportiva che nei percorsi dimagranti e sono abusate nel fai da te, poiché sempre più persone cercano di perdere peso nel minor tempo possibile e senza sforzi. A tal proposito è utile sottolineare che l'attività fisica programmata presenta un notevole effetto termogenico e, quindi, in abbinamento ad un regime dietetico equilibrato può ottimizzare l'azione dimagrante ed il calo ponderale.Queste sostanze mostrano effetti collaterali e soprattutto per determinate persone potrebbero essere pericolose. Nello specifico l'abuso di questi prodotti, soprattutto a dosaggi elevati e protratti nel tempo, può determinare rischi per la salute dell'apparato cardiovascolare, gastro-intestinale e nervoso (aumento pressorio, disturbi del sonno ed insonnia, stipsi, nervosismo). È bene quindi consultare il proprio medico prima di ricorre all'utilizzo di termogenici ed evitare l'assunzione in gravidanza e allattamento, in bambini, in presenza di patologie cardiovascolari, ipertensione ed ulcere gastriche.