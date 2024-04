Uova e colesterolo: un nuovo studio smentisce la connessione

Le malattie cardiovascolari sono legate a fattori di rischio come l'ipertensione, il sovrappeso e l'obesità, il diabete, una vita sedentaria ed il colesterolo alto. Proprio per quest'ultimo fattore di rischio, ci sono diverse informazioni contrastanti sulla sicurezza alimentare delle uova, soprattutto per persone che hanno o sono a rischio di malattie cardiache.Le uova sono un'ottima fonte di proteine ad alto valore biologico, iodio, vitamina D, selenio, vitamina del gruppo B e acidi grassi omega-3, ma contenendo anche colesterolo vengono sconsigliate ai pazienti a rischio di malattie cardiache.Secondo lo studio presentato al congresso dell'American College of Cardiology dal Duke Clinical Research Institute di Durham (North Carolina), condotto su 140 pazienti con malattie cardiovascolari o a rischio cardiovascolare elevato, non c'è una correlazione tra ipercolesterolemia e consumo di uova. La ricerca ha valutato su 140 pazienti gli effetti del consumo di 12 uova a settimana rispetto a una dieta senza uova (meno di due uova a settimana) sui livelli di colesterolo buono e cattivo, così come su altri indicatori chiave della salute cardiovascolare. Ciò che è emerso è che i livelli di colesterolo restano simili tra i consumatori abituali di uova e i non consumatori.Una delle ipotesi legate all'aumento del colesterolo relativo alle uova è che spesso vengono consumate insieme ad altri alimenti molto calorici e lavorati, come per esempio hamburger, torte, bacon, cibi chiaramente non salutari per la salute cardiaca