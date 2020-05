47enne tranese sorpreso con 18g di eroina, arrestato dai Carabinieri

I Militari della Stazione Carabinieri di Palo del Colle, hanno arrestato C.G. 47nne residente a Trani, sorpreso con eroina nascosta in una tasca della giacca. Nella scorsa mattinata, nell'ambito dei controlli finalizzati al contenimento del virus COVID-19, i militari hanno proceduto al controllo del forestiero che non è stato in grado di fornire motivazioni valide alla sua presenza sul comune di Palo del Colle. È scaturita una perquisizione personale che ha consentito di rinvenire, nella tasca della giacca, 18 gr. di "EROINA".Dato il rinvenimento della sostanza stupefacente, i militari con il supporto dei colleghi della Sezione Operativa della Compagnia di Molfetta, hanno effettuato una perquisizione anche presso il domicilio dello stesso, dove sono stati trovati 3 flaconi di metadone, 1 bilancino di precisione, e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente.C.G. è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato accompagnato presso il proprio domicilio e sottoposto agli arresti domiciliari.Sostanza stupefacente e materiale rinvenuto sottoposto a sequestro.