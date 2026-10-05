Agricoltura pugliese, si produce ma non si guadagna: l’UNSIC chiede un tavolo con le istituzioni

In Puglia i campi continuano a produrre, ma per un numero crescente di aziende agricole il lavoro non si traduce più in reddito. È questa, secondo l'UNSIC, la vera emergenza del settore: un paradosso che né i volumi della produzione né il prestigio delle eccellenze regionali, apprezzate sulle tavole italiane e sui mercati esteri, bastano a nascondere.

I dati Istat sul 2025 aiutano a misurarlo. A livello nazionale la produzione agricola è cresciuta dello 0,3% in termini reali, mentre l'occupazione è scesa dello 0,5%. Nello stesso anno i prezzi dei beni e dei servizi utilizzati dalle aziende sono aumentati dell'1%, con rincari su trasporti, sementi e concimi. E se in Italia i prezzi di vendita dei prodotti agricoli sono saliti in media del 3,8%, in Puglia hanno preso la direzione opposta, con un calo dell'1,7%.

Produrre di più, insomma, non significa guadagnare di più. È da qui che parte Nicola Signorile, componente della Segreteria nazionale UNSIC e coordinatore regionale per la Puglia, che invita a guardare alla reale sostenibilità economica delle imprese e non soltanto ai dati produttivi. Sulla stessa linea Domenico Corraro, dirigente sindacale UNSIC di Trani, che richiama l'attenzione sul rapporto tra ciò che l'azienda produce, ciò che spende e ciò che, alla fine della stagione, le resta davvero.