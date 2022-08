Albero in fiamme nell'area esterna del "San Nicola pellegrino"

Alberi che cadono, alberi che si incendiano: un grosso pino in fiamme questa mattina nell'area esterna al "San Nicola pellegrino", lato via Trombetta, con fumo a fiamme che hanno fatto pensare al peggio. Ma l'immediato intervento dei Vigili del Fuoco ha scongiurato che il fuoco si propagasse oltre, e così l'incendio è stato subito circoscritto e domato. Sul posto si sono recati anche gli agenti della Polizia Locale di Trani.Non si registrano danni a persone; pare che il fuoco, che ha danneggiato non solo l'albero ma anche la vegetazione lungo recinto dell'area ospedaliera, abbia avuto origine da alcuni rifiuti in materiale legnoso abbandonati in qui pressi.