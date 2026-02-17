Angela Mercorio. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Angela Mercorio presenta le liste e il programma elettorale per le amministrative di Trani 2026

Conferenza stampa venerdì 20 febbraio in Biblioteca Comunale

Trani - martedì 17 febbraio 2026
La candidata Sindaco Angela Mercorio indice una conferenza stampa che si terrà venerdì 20 febbraio dalle ore 18:00 alle ore 19:00 presso la Biblioteca Comunale, nel corso della quale verranno presentate ufficialmente le liste a suo sostegno e il programma elettorale completo. L'incontro rappresenterà un momento fondamentale di confronto e trasparenza con la cittadinanza, durante il quale saranno illustrate le linee guida, gli obiettivi strategici e le priorità amministrative che caratterizzano la proposta politica della candidata.

Alla conferenza stampa, al fianco di Angela Mercorio parteciperanno, al tavolo dei relatori:
• Dott. Guido Croci
• Dott.ssa Francesca Corraro
• Dott. Nicola Manzi

La cittadinanza è invitata a partecipare. Sono altresì invitati tutti gli organi di stampa e gli operatori dell'informazione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo staff organizzativo.
