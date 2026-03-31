Guarriello e la sua Destra Sociale: il tour nei quartieri parte da Sant’Angelo, tra ascolto e confronto con i residenti

È partito lo scorso 30 marzo da via Superga, nel quartiere Sant'Angelo, il tour di ascolto dicandidato sindaco del centrodestra a Trani. Un incontro diretto, senza filtri, con i residenti della zona: un momento di confronto nato per presentarsi, ma soprattutto per raccogliere istanze, criticità e proposte.Tra le strade del quartiere, Guarriello ha incontrato cittadini, famiglie e commercianti, dando il via a un percorso che attraverserà tutta la città e che pone al centro della campagna elettorale il contatto umano e l'ascolto attivo. Da qui prende forma, concretamente, l'idea di città proposta da Guarriello: una destra sociale che nasce dalla vita reale, non dai partiti. Un approccio che mette al centro la persona, prima dei numeri, e che guarda ai problemi concreti dei cittadini come punto di partenza dell'azione politica."Ho voluto iniziare da Sant'Angelo – ha detto Guarriello – perché è nei quartieri che si misura la qualità della vita di una città. Qui non servono slogan, ma presenza e ascolto. La nostra è una destra che non lascia indietro nessuno, che si prende cura delle persone e che costruisce risposte partendo dai bisogni reali".Al suo fianco, oltre al consigliere regionale di Fratelli d'Italia,anche, candidata al Consiglio comunale a sostegno di una delle sue liste, che ha preso parte all'incontro, durante il quale sono emerse criticità legate alla manutenzione urbana, alla sicurezza e ai servizi. Questioni che, secondo il candidato, richiedono un metodo chiaro: ascoltare, comprendere e intervenire con responsabilità. "La politica, per me, è prima di tutto servizio" ha aggiunto Guarriello. "Significa esserci, assumersi responsabilità e lavorare ogni giorno per migliorare la vita delle persone. Non si tratta di numeri o statistiche, ma di cittadini, famiglie, storie. È da qui che vogliamo ripartire". Il tour di ascolto proseguirà in altri quartieri di Trani, con l'intento di creare un dialogo diffuso e costante con la cittadinanza, mettendo al centro le periferie e le esigenze quotidiane dei cittadini.