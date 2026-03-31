Angelo Guarriello incontra il cuore produttivo di Trani: oggi dialogo con Marmisti e Confartigianato

Prosegue il percorso di ascolto e confronto di Angelo Guarriello, candidato sindaco del centrodestra a Trani, che oggi, martedì 31 marzo, sarà impegnato in una serie di incontri con rappresentanze del mondo produttivo e professionale della città.Una giornata all'insegna del dialogo diretto con chi vive e lavora sul territorio, in linea con l'impostazione della campagna elettorale che pone al centro l'ascolto e la costruzione condivisa delle soluzioni. Nel dettaglio, il candidato incontrerà alle 16.30 i rappresentanti di Confartigianato, nella loro sede in piazza XX Settembre, e alle 18 l'Ordine dei marmisti, nella loro sede in via Giacinto Francia."Il confronto con le categorie produttive e professionali è fondamentale – dichiara Guarriello – perché rappresentano il cuore pulsante della nostra città. Ascoltare le loro esigenze significa comprendere a fondo le dinamiche economiche e sociali di Trani e costruire risposte concrete". Gli incontri rientrano nel più ampio tour di ascolto avviato dal candidato, che proseguirà nei prossimi giorni coinvolgendo cittadini, associazioni e realtà locali, con l'obiettivo di definire un programma basato sui bisogni reali della comunità e su una visione di città attenta alle persone.