dott. Angelo Guarriello. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
dott. Angelo Guarriello. Foto Tonino Lacalamita
Politica

Angelo Guarriello incontra il cuore produttivo di Trani: oggi dialogo con Marmisti e Confartigianato

Il candidato sindaco in ascolto e confronto con chi lavora sul territorio per definire un programma basato sui bisogni reali della comunità

Trani - martedì 31 marzo 2026 11.11 Comunicato Stampa
Prosegue il percorso di ascolto e confronto di Angelo Guarriello, candidato sindaco del centrodestra a Trani, che oggi, martedì 31 marzo, sarà impegnato in una serie di incontri con rappresentanze del mondo produttivo e professionale della città.

Una giornata all'insegna del dialogo diretto con chi vive e lavora sul territorio, in linea con l'impostazione della campagna elettorale che pone al centro l'ascolto e la costruzione condivisa delle soluzioni. Nel dettaglio, il candidato incontrerà alle 16.30 i rappresentanti di Confartigianato, nella loro sede in piazza XX Settembre, e alle 18 l'Ordine dei marmisti, nella loro sede in via Giacinto Francia.

"Il confronto con le categorie produttive e professionali è fondamentale – dichiara Guarriello – perché rappresentano il cuore pulsante della nostra città. Ascoltare le loro esigenze significa comprendere a fondo le dinamiche economiche e sociali di Trani e costruire risposte concrete". Gli incontri rientrano nel più ampio tour di ascolto avviato dal candidato, che proseguirà nei prossimi giorni coinvolgendo cittadini, associazioni e realtà locali, con l'obiettivo di definire un programma basato sui bisogni reali della comunità e su una visione di città attenta alle persone.
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