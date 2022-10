Auto in fiamme in corso Manzoni, circolazione interrotta

Paura questa sera in corso Manzoni, nei pressi di Piazza Dante: probabilmente a causa di un corto circuito, un'auto a gas ha preso improvvisamente fuoco. Le fiamme hanno in breve tempo attirato curiosi e passanti che hanno allertato i soccorsi. Danneggiata sulla porta posteriore anche un'altra auto che si trovava parcheggiata nelle vicinanze. Sul posto è stato richiesto l'intervento di Polizia locale che ha chiuso l'intero tratto alla circolazione, oltre che dei Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia di Stato. Si tratta del secondo episodio a distanza di nemmeno 24 ore dal primo: questa notte infatti un'altra auto aveva preso fuoco in via Cappuccini ma attualmente non è dato sapere se i due eventi sono collegati fra loro.