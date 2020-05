Auto perde il controllo sulla 16 bis, giovane illesa

Un incidente è avvenuto intorno alle 9:15 di giovedì 14 maggio sulla strada statale 16 bis, in direzione sud, all'altezza dello svincolo Lama di Macina.Secondo quanto ricostruito, una 30enne biscegliese avrebbe perso il controllo della sua auto, una Peugeot 407. Inevitabile l'impatto col guardrail. La giovane è rimasta illesa, al punto da non rendersi necessario neppure l'intervento di ambulanze.Il traffico è rimasto bloccato per diversi minuti sull'importante arteria extrurbana. La lunghissima coda che si era creata, pari all'intero tratto biscegliese della statale 16 bis, è stata smaltita grazie al lavoro degli agenti della Polizia Locale di Bisceglie, intervenuti tempestivamente sul posto. La circolazione è tornata alla regolarità intorno alle ore 10:20.