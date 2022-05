Controlli della Polizia di Stato, oltre 176 persone identificate lo scorso weekend

Nel week end trascorso, gli agenti del Commissariato di Trani unitamente alla Polfer di Bari e al Reparto Prevenzione Crimine di Bari Centrale, hanno effettuato controlli a tappeto in città e nella stazione F.S. di Trani, per la presenza di gruppi di giovani che, in particolar modo nel fine settimana, si spostano per la "movida" e negli esercizi commerciali.Il bilancio delle attività di accertamento è di 7 esercizi controllati, 18 mezzi sottoposti a controllo, 176 persone identificate di cui 24 con precedenti di Polizia.I servizi straordinari, mirati alla prevenzione e controllo del territorio, continueranno nei prossimi giorni.