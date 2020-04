Coronavirus, a Trani ancora troppi in giro: stretta a Pasqua

Controlli più serrati a Trani in vista delle festività pasquali. A partire da questa mattina sono scesi in campo tutti gli agenti della Polizia locale: presidi fissi ai varchi di filtraggio per contrastare l'entrata in città di forestieri, ma anche per le vie del centro. L'obiettivo è non vanificare gli sforzi fatti finora.«"Sindaco, c'è troppo gente in giro". Ed è vero, verissimo. Tutti gli uomini a nostra disposizione sono in strada in presidio, stiamo facendo anche controlli a commercianti che continuano a disattendere le norme governative» - sono le parole del sindaco Bottaro.«Ho chiesto al comandante della Polizia Locale una stretta per i prossimi 10 giorni ma capiamoci: il numero degli agenti non è sufficiente a controllare i comportamenti di oltre 55mila persone. Se non cambiamo registro, soprattutto in questa fase, rischiamo di vanificare tutto. È chiaro? In che lingua devo scriverlo?».