De Feudis accelera: presentato il simbolo "CON NOI – TRANI", nuove adesioni in arrivo
Il candidato a Sindaco, l'avv. Sebatiano De Feudis, compatta il fronte civico
Trani - martedì 17 febbraio 2026
La corsa verso Palazzo di Città vede un'importante accelerazione da parte dell'Avv. Sebastiano de Feudis. Con l'ufficializzazione della lista "CON NOI – TRANI", la coalizione a sostegno del candidato sindaco definisce chiaramente la propria strategia: unire il vigore delle nuove leve all'efficacia di chi conosce già i meccanismi della macchina amministrativa. Non si tratta solo di una nuova sigla, ma di un segnale politico preciso rivolto alla città: la costruzione di una squadra pronta a governare senza fasi di rodaggio, puntando su competenze certificate e una visione programmatica basata sulla legalità.
- Di seguito il testo integrale del comunicato: Il percorso politico che sostiene la candidatura a sindaco di Sebastiano de Feudis entra in una nuova fase di consolidamento e continua ad allargarsi, confermando l'attenzione che in città si sta concentrando su una proposta costruita attorno a metodo, legalità e capacità amministrativa. Dopo la lista composta da volti nuovi alla prima esperienza e dopo il cammino civico avviato insieme ad Angelo Nigretti, viene presentato oggi il simbolo CON NOI – TRANI, spazio pensato per chi ha già ricoperto responsabilità pubbliche e intende mettere competenze ed esperienza al servizio di un progetto di governo immediatamente operativo. Un passaggio che rafforza la struttura della candidatura e amplia il perimetro di partecipazione attorno a una proposta che punta a farsi trovare pronta fin dal primo giorno. Attorno a questo nuovo contenitore stanno già lavorando figure che hanno svolto ruoli istituzionali e che hanno scelto di rimettersi a disposizione della comunità in un quadro rinnovato, fondato su chiarezza nelle scelte e responsabilità nelle decisioni. «Stiamo unendo entusiasmo civico ed esperienza amministrativa», dichiara de Feudis. Trani ha bisogno di una squadra capace di assumersi impegni concreti e di trasformarli in risultati. Nei prossimi giorni potrebbero emergere ulteriori sviluppi destinati a incidere sugli equilibri del confronto elettorale.