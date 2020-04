Drammatico incidente all'uscita Barletta Sud della SS16bis: morto un 43enne di Trani

E' di Trani la vittima di un incidente avvenuto questa mattina, alle ore 6 circa, lungo la strada statale 16 bis direzione Foggia. In corrispondenza dell'uscita Barletta Sud - Madonna dello Sterpeto si sarebbe verificato l'impatto di un'automobile contro lo spartitraffico: il conducente ha chiamato il 112 per chiedere soccorso, pare che un camion gli avesse tagliato la strada e avesse proseguito lungo la propria strada, senza essersi reso conto dell'urto.All'arrivo dei Carabinieri sul luogo dell'incidente, la pattuglia ha ritrovato l'uomo riverso a terra esamine: poco prima sarebbe stato travolto da un furgoncino mentre attendeva i soccorsi. Il guidatore si è fermato per prestare soccorso ma l'uomo ormai era senza vita. La vittima è un 43enne tranese. Sul posto sono giunte anche ambulanze e la Polizia locale di Barletta.La circolazione sul tratto stradale verso nord è stata interrotta con uscita obbligatoria a Boccadoro, per poi essere ripristinata al termine di tutti i necessari rilievi da parte delle forze dell'ordineAl momento sono ancora in corso accertamenti.