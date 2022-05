Furti di rame e cavi elettrici, controlli mirati della Questura

A seguito delle determinazioni assunte in sede di riunione tecnica di coordinamento tenutasi in Prefettura, nei giorni scorsi, negli Uffici della Questura di Barletta Andria Trani, si è tenuta una Riunione relativa alle iniziative da porre in atto per la prevenzione e contrasto del crescente fenomeno dei furti di rame e dei cavi elettrici, atti criminosi che oltre al mero danno materiale e patrimoniale, reca ingenti disservizi a tutta la comunità di questa provincia.All'incontro hanno partecipato i dirigenti di tutti i Commissariati, della Polizia Stradale, della Polfer, i rappresentati provinciali dei Carabinieri e Guardia di Finanza, i responsabili di alcune società e dell'Acquedotto Pugliese e degli istituti di Vigilanza.Nell'incontro si è posta all'attenzione la necessità di predisporre strategie condivise per arginare il fenomeno in argomento anche attraverso l'implementazione di sistemi di allarme e di videosorveglianza a tutela del bene privato.Inoltre, si è evidenziato, la necessità di intensificare le attività info-investigative al fine di individuare eventuali depositi di attività di commercio dei materiali in discorso.Nei prossimi giorni saranno effettuati mirati controlli con un'attenta vigilanza presso i siti considerati vulnerabili e notoriamente interessati periodicamente al furto di rame.