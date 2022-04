Furto in serie nei box di un condominio dell'area Lapietra questa notte: gli abitanti dello stabile sono stati svegliati intorno alle 3.30 dal suono di alcuni allarmi provenienti dai locali sottostanti il condominio, che si affacciano su via Istria, ma quando si sono recati al piano terra i ladri erano già fuggiti portando via un'auto, suppellettili, provviste e materiale vario che i proprietari dei box avevano lasciato nelle autorimesse (da detersivi a provviste alimentari).I malviventi hanno divelto l'apparecchiatura del servizio di videosorveglianza, mettendo fuori uso diverse telecamere, riuscendo ad aprire le saracinesche con arnesi da scasso e portando via materiale vario, fuggendo sull'auto (un suv Nissan) di cui si sono appropriati. Sul posto le Forze dell'Ordine per i rilievi del caso.