Malore all'esterno della farmacia, muore 58enne di Trani

Era in auto e attendeva che sua moglie uscisse dalla farmacia quando all'improvviso ha avvertito un malore ed è deceduto. È successo questa mattina in via Barletta, all'esterno della farmacia Nova Salus: a perdere la vita un uomo di 58 anni. All'arrivo dei soccorsi per il malcapitato non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti 118, Polizia di Stato e Polizia locale. Il fatto ha attirato inevitabilmente parecchi curiosi.