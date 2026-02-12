“OraTrani”: Angelo Nigretti lancia la lista a sostegno di "Sebastiano De Feudis Sindaco"

Mentre il quadro politico cittadino in vista delle amministrative di maggio 2026 inizia a delinearsi, arriva l'ufficialità di un nuovo progetto civico che punta a sparigliare le carte. L'avvocato, già Amministratore Delegato di Amet Spa, annuncia la nascita diUna lista che si propone come 'casa aperta' per le competenze rimaste finora ai margini della politica e che sceglie di sostenere con decisione la corsa a. In un momento in cui Trani cerca una guida solida, Nigretti lancia una sfida basata sul merito, la trasparenza e un nuovo metodo di governo per la comunità."OraTrani" è spazio di incontro, idee e progetti concreti. Una lista nuova nel nome e nella visione, che riconosce nella serietà, nella competenza e nel senso civico delle persone il motore di un nuovo modo di guardare al futuro della nostra città. Crediamo fortemente che la candidatura di Sebastiano De Feudis rappresenti questo percorso di rinnovamento: un impegno fondato su un nuovo metodo di governo competente, trasparente e verificabile, con l'obiettivo di offrire a Trani una guida forte capace di costruire e di unire. "OraTrani" è un progetto che nasce per dare spazio e valore alle persone perbene, competenti e motivate, che fino ad oggi hanno scelto di restare ai margini della politica. Oggi, queste stesse persone – insieme a tutti coloro che desiderano impegnarsi con serietà per la crescita della città – trovano finalmente una casa aperta e concreta, in cui i meriti e le competenze possono diventare strumenti di progresso collettivo. Trani è una città con un'identità forte e con energie straordinarie da riscoprire e valorizzare. "OraTrani" intende rimettere in circolo queste energie, costruendo una Trani che torni a premiare il merito, la serietà e la capacità di fare bene, restituendo alla politica il suo vero significato di servizio alla Comunità. "OraTrani" è il punto d'incontro tra chi vuole contribuire con responsabilità e passione e chi crede che amministrare significhi, prima di tutto, costruire valore per tutti.